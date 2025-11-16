Скидки
Защитник «Автомобилиста» Трямкин проведёт матч с «Трактором» на тренерском мостике

Травмированный защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин проведёт матч с челябинским «Трактором» на тренерской скамейке екатеринбургского клуба, сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, в Челябинске и начнётся в 14:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Паутов (Горбунов, Волк) – 13:27 (5x5)     0:2 Буше (Волк, Осипов) – 14:02 (5x5)     1:2 Низамеев (Глотов, Коромыслов) – 18:18 (5x5)     1:3 Буше (Хрипунов, Волк) – 29:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ХК «Автомобилист». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

31-летний Трямкин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл четыре матча, в которых не набрал очков. Последний раз защитник играл в домашней встрече с «Салаватом Юлаевым» (4:2) 15 сентября.

«Автомобилист» занимает пятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 31 очко после 27 матчей.

Новости. Хоккей
