Защитник «Автомобилиста» Трямкин проведёт матч с «Трактором» на тренерском мостике

Травмированный защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин проведёт матч с челябинским «Трактором» на тренерской скамейке екатеринбургского клуба, сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, в Челябинске и начнётся в 14:00 мск.

Права на видео принадлежат ХК «Автомобилист». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

31-летний Трямкин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл четыре матча, в которых не набрал очков. Последний раз защитник играл в домашней встрече с «Салаватом Юлаевым» (4:2) 15 сентября.

«Автомобилист» занимает пятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 31 очко после 27 матчей.