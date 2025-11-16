Скидки
И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал поражение от «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Адмирала» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Олсон, Тертышный) – 00:51 (5x4)     1:1 Свечников (Гальченюк) – 02:28 (5x5)     1:2 Гутик (Старков, Леонтьев) – 07:30 (5x5)     2:2 Ураков (Грачёв, Соловьёв) – 17:01 (5x5)     2:3 Гутик (Тертышный) – 25:02 (5x5)     2:4 Гераськин – 59:07 (en)     2:5 Завгородний (Старков, Дерябин) – 59:54 (en)    

«Не всё получилось, что мы планировали. Было сегодня очень много брака в передачах, много потерь, особенно в средней зоне. Во втором периоде провалили минут 15, это, думаю, и предрешило исход. Наделали кучу невынужденных ошибок. Это наши проблемы, мы их видим. Не сказал бы, что беззубо, но в атаке сегодня тоже не очень сыграли.

По возвращению Рыкова тяжело сказать. Он появится, естественно. Акмальдинова мы тоже пробовали в большинстве. И даже сегодня он бы там вышел, если бы у нас ещё было большинство. Задумки у нас есть, но пока как-то так. Есть ли компоненты, в которых мы сегодня одержали победу? Есть, но их немного. Соперник был немножко злее нас, наглее. Думаю, мы проиграли в единоборствах, это всё складывается. Особенно это чувствовалось во втором периоде», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.

