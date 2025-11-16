СКА — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего между командами в текущей регулярке состоятся два матча.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА сыграл 25 матчей, в которых набрал 26 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 42 очками после 26 встреч располагается на первой строчке Восточной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.