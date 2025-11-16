Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: Гутик — неординарный игрок, ему есть над чем работать

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил выступление нападающего команды Даниила Гутика в матче с «Амуром» (5:2). Форвард оформил в этой игре дубль.

«Гутик — это неординарный игрок, который может решить момент, сыграть с шайбой очень красиво. Сегодня красивый гол забил. Но при всём при этом хотелось бы, чтобы он… Знаете, пусть это останется в команде. Ему есть над чем работать, так скажу. Игрок неординарный, игрок талантливый. Но ему много над чем есть работать, улучшать многие моменты. Он это знает. Так, аккуратно, шаг за шагом, двигается вверх», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 24 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.