Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: Гутик — неординарный игрок, ему есть над чем работать

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил выступление нападающего команды Даниила Гутика в матче с «Амуром» (5:2). Форвард оформил в этой игре дубль.

16 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Олсон, Тертышный) – 00:51 (5x4)     1:1 Свечников (Гальченюк) – 02:28 (5x5)     1:2 Гутик (Старков, Леонтьев) – 07:30 (5x5)     2:2 Ураков (Грачёв, Соловьёв) – 17:01 (5x5)     2:3 Гутик (Тертышный) – 25:02 (5x5)     2:4 Гераськин – 59:07 (en)     2:5 Завгородний (Старков, Дерябин) – 59:54 (en)    

«Гутик — это неординарный игрок, который может решить момент, сыграть с шайбой очень красиво. Сегодня красивый гол забил. Но при всём при этом хотелось бы, чтобы он… Знаете, пусть это останется в команде. Ему есть над чем работать, так скажу. Игрок неординарный, игрок талантливый. Но ему много над чем есть работать, улучшать многие моменты. Он это знает. Так, аккуратно, шаг за шагом, двигается вверх», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 24 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: в дальневосточном дерби не до красивого хоккея
