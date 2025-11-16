Скидки
Дементьев — о «Сибири»: времени и игр достаточно, чтобы исправить ситуацию

Дементьев — о «Сибири»: времени и игр достаточно, чтобы исправить ситуацию
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири».

— Как отнеслись к новости об увольнении Буцаева?
— В принципе, спокойно, обыденно. Это не первая такая ситуация в нынешнем сезоне. Команда не показывала результат. К тому же та пресс-конференция, на которой, в общем, возникла ситуация (речь о перепалке с журналистом после 11-го поражения «Сибири» подряд в КХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что всё по чуть-чуть привело к решению руководства о расставании с тренером.

— Насколько сюрпризом стал его провал в «Сибири» для вас?
— Знаете, скажу так: несмотря на то что в 11 последних матчах было 11 поражений, ситуация некритична на текущий момент. Ещё большая часть впереди. Времени и игр достаточно, чтобы исправить ситуацию, поэтому я трагедии не вижу.

— Исполняющим обязанности сейчас назначен Ярослав Люзенков из штаба Епанчинцева. Как считаете, сможет исправить ситуацию в команде?
— Я очень рад, что «Сибирь» назначила Люзенкова исполняющим обязанности, потому что я считаю, что у этого тренера есть очень серьёзная перспектива занять этот пост надолго. Думаю, было бы правильно дать ему поработать. Он прекрасно себя проявил, тренируя молодёжные команды, МХК «Динамо». К тому же он местный воспитанник, достаточно много и хорошо поиграл здесь. Логичным было бы дать ему возможность проявить все свои лучшие качества.

— Если вдруг не дадут этой возможности, кто бы мог наладить игру?
— Я бы не вносил сумятицу в данную ситуацию с возможными предположениями. Нужно сконцентрироваться на том, что на текущий момент Люзенков является главным на тренерском мостике команды, — приводит слова Дементьева «Сетевое издание СП».

