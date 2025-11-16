«Мой кругозор расширяется максимально». Камалов — о работе с Козыревым в «Северстали»

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о работе с тренером команды Андреем Козыревым и заявил, что в череповецком клубе кардинально другой подход, чем в других командах.

– Как человек, который только перед этим сезоном пришёл в «Северсталь» Козырева, расскажите, насколько для вас необычны те требования, которые есть в Череповце?

– Максимально другой подход и другой хоккей, чем во всех моих предыдущих командах. Мой кругозор сейчас расширяется максимально – это очень круто, интересно, познавательно и, как мы видим по результатам команды, эффективно.

За 27 лет в хоккее, начиная с детских школ, я такого не видел. Как в первый класс пришёл – сижу и слушаю с открытым ртом и стараюсь впитывать всё то, что нам доносит тренерский штаб «Северстали». И стараюсь это выполнять.

– Для защитника какие требования стали новыми?

– Не держать шайбу, а отдавать пас. Не кататься с нею, а быстрее пасовать партнёру по команде. И отбирать её у соперника клюшкой.

– За два с половиной года работы Козырева во главе «Северстали» о нём сложился стереотип как о человеке, запрещающем своим игрокам проводить силовые приёмы.

– Такого нет.

– То есть вас не случайно позвали в «Северсталь» при том, что в прошлом сезоне вы были одним из лидеров КХЛ по силовым приёмам? Можно сказать, что Козырев не против этого?

– Не против. Если ситуация будет требовать применить силовой приём, то почему бы и нет.

– Верите, что с таким стилем игры «Северсталь» способна пройти дальше первого раунда плей-офф?

– Да, верю. Меня бы не было в «Северстали», если бы я не видел перспектив у команды, – приводят слова Камалова «Известия».