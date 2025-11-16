Скидки
Форвард «Сибири» Владимир Бутузов помещён в список отказов

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов помещён в список отказов Континентальной хоккейной лиги. Об Этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

На счету 31-летнего Бутузова 25 матчей в текущем сезоне, где форвард отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Всего Владимир провёл в КХЛ 649 игр, в которых забил 113 голов и сделал 132 паса. За «Сибирь» нападающий сыграл 379 матчей, где набрал 241 (68+173) очко.

На данный момент новосибирский клуб занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 26 игр.

