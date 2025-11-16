Задоров высказался о меньшинстве «Бостона» в игре с «Монреалем»

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался об игре команды в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Хоккеисты канадского клуба не сумели реализовать большинство в этой игре, несмотря на семь попыток.

«Потрясающе. Я думаю, это определённо принесло нам победу. Ребята ложились на лёд, делали всё — блокировали броски, подставляли лица под линию броска и всё такое. Так что мы гордимся этим, и это определённо было важным фактором сегодня и принесло нам два очка», – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками после 20 матчей.