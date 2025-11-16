Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Задоров высказался о меньшинстве «Бостона» в игре с «Монреалем»

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался об игре команды в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Хоккеисты канадского клуба не сумели реализовать большинство в этой игре, несмотря на семь попыток.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 08:38     1:1 Эванс (Андерсон) – 12:12 (sh)     1:2 Лорей (Кастелич, Жанно) – 22:00     1:3 Арвидссон (Заха, Пастрняк) – 36:51 (pp)     2:3 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 38:44    

«Потрясающе. Я думаю, это определённо принесло нам победу. Ребята ложились на лёд, делали всё — блокировали броски, подставляли лица под линию броска и всё такое. Так что мы гордимся этим, и это определённо было важным фактором сегодня и принесло нам два очка», – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками после 20 матчей.

«А почему нет?» Задоров подрался на первых секундах матча и помог «Бостону» победить
«А почему нет?» Задоров подрался на первых секундах матча и помог «Бостону» победить
