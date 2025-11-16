Задоров высказался о меньшинстве «Бостона» в игре с «Монреалем»
Поделиться
Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался об игре команды в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2). Хоккеисты канадского клуба не сумели реализовать большинство в этой игре, несмотря на семь попыток.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 08:38 1:1 Эванс (Андерсон) – 12:12 (sh) 1:2 Лорей (Кастелич, Жанно) – 22:00 1:3 Арвидссон (Заха, Пастрняк) – 36:51 (pp) 2:3 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 38:44
«Потрясающе. Я думаю, это определённо принесло нам победу. Ребята ложились на лёд, делали всё — блокировали броски, подставляли лица под линию броска и всё такое. Так что мы гордимся этим, и это определённо было важным фактором сегодня и принесло нам два очка», – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками после 20 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
16:39
-
16:19
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:04
-
14:44
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:48
-
13:36
-
13:14
-
12:46
-
12:16
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:34
-
10:22
-
10:12
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:07
-
09:00
-
08:56
-
08:42