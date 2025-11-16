«Торпедо» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ сезона-2025/2026

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде состоится встреча между местным «Торпедо» и омским «Авангардом». Игра на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Торпедо»:

Фото: «Торпедо»

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего между командами в текущей регулярке состоятся два матча.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сыграло 28 матчей, в которых набрало 38 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 очками после 25 встреч располагается на третьей строчке в Восточной конференции.