«Автомобилист» крупно победил «Трактор», забросив пять шайб

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей шайбы забросили Юрий Паутов, Рид Буше (дубль), Максим Денежкин и Стефан Да Коста. У «Трактора» единственный гол на счету Артемия Низамеева.

«Автомобилист» после данной победы прервал свою четырёхматчевую серию поражений.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Металлургом» дома 18 ноября. «Автомобилист» в этот же день примет дома «Нефтехимик».