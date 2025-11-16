Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор – Автомобилист, результат матча 16 ноября 2025 года, счёт 1:5, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» крупно победил «Трактор», забросив пять шайб
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Паутов (Горбунов, Волк) – 13:27 (5x5)     0:2 Буше (Волк, Осипов) – 14:02 (5x5)     1:2 Низамеев (Глотов, Коромыслов) – 18:18 (5x5)     1:3 Буше (Хрипунов, Волк) – 29:59 (5x5)     1:4 Денежкин (Горбунов, Буше) – 38:23 (5x4)     1:5 Да Коста (Денежкин, Мэйсек) – 47:10 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей шайбы забросили Юрий Паутов, Рид Буше (дубль), Максим Денежкин и Стефан Да Коста. У «Трактора» единственный гол на счету Артемия Низамеева.

«Автомобилист» после данной победы прервал свою четырёхматчевую серию поражений.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Металлургом» дома 18 ноября. «Автомобилист» в этот же день примет дома «Нефтехимик».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android