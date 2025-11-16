«Автомобилист» крупно победил «Трактор», забросив пять шайб
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Паутов (Горбунов, Волк) – 13:27 (5x5) 0:2 Буше (Волк, Осипов) – 14:02 (5x5) 1:2 Низамеев (Глотов, Коромыслов) – 18:18 (5x5) 1:3 Буше (Хрипунов, Волк) – 29:59 (5x5) 1:4 Денежкин (Горбунов, Буше) – 38:23 (5x4) 1:5 Да Коста (Денежкин, Мэйсек) – 47:10 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе победителей шайбы забросили Юрий Паутов, Рид Буше (дубль), Максим Денежкин и Стефан Да Коста. У «Трактора» единственный гол на счету Артемия Низамеева.
«Автомобилист» после данной победы прервал свою четырёхматчевую серию поражений.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Металлургом» дома 18 ноября. «Автомобилист» в этот же день примет дома «Нефтехимик».
