«Северсталь» — ЦСКА: голкипер Самонов дебютирует в составе армейского клуба

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Череповце состоится встреча между местной «Северсталью» и ЦСКА. Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.
В составе армейского клуба свою первую игру проведёт голкипер Александр Самонов, который перешёл из «Салавата Юлаева».
Состав ЦСКА:
Фото: ЦСКА
Состав «Северстали»:
Фото: «Северсталь»
Это будет четвёртая встреча команд из шести запланированных в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее все три матча выиграл ЦСКА (2:1, 3:2, 2:0).
«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА располагается на восьмой строчке Запада.