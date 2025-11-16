«Северсталь» — ЦСКА: голкипер Самонов дебютирует в составе армейского клуба

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Череповце состоится встреча между местной «Северсталью» и ЦСКА. Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В составе армейского клуба свою первую игру проведёт голкипер Александр Самонов, который перешёл из «Салавата Юлаева».

Состав ЦСКА:

Фото: ЦСКА

Состав «Северстали»:

Фото: «Северсталь»

Это будет четвёртая встреча команд из шести запланированных в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее все три матча выиграл ЦСКА (2:1, 3:2, 2:0).

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА располагается на восьмой строчке Запада.