Главная Хоккей Новости

«Где-то переговорили с психологом, где-то сам». Квартальнов — о своей эмоциональности

«Где-то переговорили с психологом, где-то сам». Квартальнов — о своей эмоциональности
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о своей эмоциональности во время матчей.

— Вы всегда очень эмоционально на всё реагируете. Вы воспринимали свою эмоциональность как проблему? Или наоборот, это ваша сильная сторона?
— Понятно, что где-то нужно быть чуть поспокойнее. За время работы тренером я стал совершенно другим, это 100%. Где-то чуть-чуть переговорили с психологом, где-то сам, чуть-чуть остывал. А так… Даже если эмоционально с ребятами какие-то моменты начинаешь обсуждать и немножко палку перегнёшь, это чисто такие эмоции, ни против кого они не направлены, только на хоккей и на работу. На следующее утро спокойно подойдёшь, с человеком переговоришь, — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

