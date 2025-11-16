Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Евгений Кузнецов сыграет в первом звене «Металлурга» во встрече со СКА

Евгений Кузнецов сыграет в первом звене «Металлурга» во встрече со СКА
Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
В составе «Металлурга» в первом звене сыграет нападающий Евгений Кузнецов, который в прошлом сезоне выступал за СКА.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

В состав СКА вернулся сын главного тренера Игорь Ларионов-младший, а также дебютирует в сезоне форвард Брендан Лайпсик.

Состав СКА:

Фото: СКА

Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего между командами в текущей регулярке состоятся два матча.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА сыграл 25 матчей, в которых набрал 26 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 42 очками после 26 встреч располагается на первой строчке в Восточной конференции.

