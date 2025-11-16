Евгений Кузнецов сыграет в первом звене «Металлурга» во встрече со СКА

Сегодня, 16 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе «Металлурга» в первом звене сыграет нападающий Евгений Кузнецов, который в прошлом сезоне выступал за СКА.
Состав «Металлурга»:
Фото: «Металлург»
В состав СКА вернулся сын главного тренера Игорь Ларионов-младший, а также дебютирует в сезоне форвард Брендан Лайпсик.
Состав СКА:
Фото: СКА
Ранее в этом сезоне клубы ещё не встречались. Всего между командами в текущей регулярке состоятся два матча.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА сыграл 25 матчей, в которых набрал 26 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 42 очками после 26 встреч располагается на первой строчке в Восточной конференции.