На второй минуте матча «Ак Барс» — «Динамо» Мн произошла драка между Фисенко и Мелошем
Комментарии

В эти минуты в Казани походит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и минским «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5)     1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5)     1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5)     1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5)     1:4 Пинчук – 16:25 (5x5)     1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5)     1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5)    

Уже на второй минуте стартового отрезка между хоккеистами произошла драка. Потасовку в средней зоне устроили нападающий казанского клуба Михаил Фисенко и защитник минчан Николя Мелош.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа за драку.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне занимает второе место в таблице Востока. Минское «Динамо» располагается на третьей строчке в таблице Запада.

