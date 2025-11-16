Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру: в нашей игре совершенно нет контроля

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру: в нашей игре совершенно нет контроля
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:5) в Челябинске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Паутов (Горбунов, Волк) – 13:27 (5x5)     0:2 Буше (Волк, Осипов) – 14:02 (5x5)     1:2 Низамеев (Глотов, Коромыслов) – 18:18 (5x5)     1:3 Буше (Хрипунов, Волк) – 29:59 (5x5)     1:4 Денежкин (Горбунов, Буше) – 38:23 (5x4)     1:5 Да Коста (Денежкин, Мэйсек) – 47:10 (5x5)    

— Мы вернулись с хорошего выезда. Сегодня показалось, что в нашей игре совершенно нет контроля. Мы повсюду и нигде одновременно, что и отразилось на результате.

— Сегодня пятый день после игры в Хабаровске. Не сказалось ли это на самочувствии игроков команды?
— Никаких оправданий быть не может.

— Сегодня переиграли, переработали, перебросали оппонента, но погубили командные ошибки в обороне. Это выглядит системным сбоем для «Трактора» в этом сезоне. Согласны ли вы с этим?
— Не думаю, что в трёх прошедших матчах мы допускали те ошибки, о которых вы говорите. Не стал бы обвинять исключительно защитников. Это в целом командная работа. Несмотря на то что сегодня ребятам хотелось сделать много хорошего на льду, было ощущение, что они не в форме, — цитирует Гру сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» крупно победил «Трактор», забросив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android