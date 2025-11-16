Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру: в нашей игре совершенно нет контроля

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:5) в Челябинске.
— Мы вернулись с хорошего выезда. Сегодня показалось, что в нашей игре совершенно нет контроля. Мы повсюду и нигде одновременно, что и отразилось на результате.
— Сегодня пятый день после игры в Хабаровске. Не сказалось ли это на самочувствии игроков команды?
— Никаких оправданий быть не может.
— Сегодня переиграли, переработали, перебросали оппонента, но погубили командные ошибки в обороне. Это выглядит системным сбоем для «Трактора» в этом сезоне. Согласны ли вы с этим?
— Не думаю, что в трёх прошедших матчах мы допускали те ошибки, о которых вы говорите. Не стал бы обвинять исключительно защитников. Это в целом командная работа. Несмотря на то что сегодня ребятам хотелось сделать много хорошего на льду, было ощущение, что они не в форме, — цитирует Гру сайт «Трактора».
