Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру: в нашей игре совершенно нет контроля

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:5) в Челябинске.

— Мы вернулись с хорошего выезда. Сегодня показалось, что в нашей игре совершенно нет контроля. Мы повсюду и нигде одновременно, что и отразилось на результате.

— Сегодня пятый день после игры в Хабаровске. Не сказалось ли это на самочувствии игроков команды?

— Никаких оправданий быть не может.

— Сегодня переиграли, переработали, перебросали оппонента, но погубили командные ошибки в обороне. Это выглядит системным сбоем для «Трактора» в этом сезоне. Согласны ли вы с этим?

— Не думаю, что в трёх прошедших матчах мы допускали те ошибки, о которых вы говорите. Не стал бы обвинять исключительно защитников. Это в целом командная работа. Несмотря на то что сегодня ребятам хотелось сделать много хорошего на льду, было ощущение, что они не в форме, — цитирует Гру сайт «Трактора».