Бенуа Гру ответил на вопрос, нужно ли «Трактору» укрепление вратарской линии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Автомобилиста» (1:5) ответил на вопрос, необходимо ли усиление вратарской линии челябинскому клубу и заявил, что не работает с голкиперами команды в плане психологии.

— Говорили ли вы с генменеджером Алексеем Волковым об укреплении вратарской линии?

— Думаю, вопрос в целом не во вратарской линии. Генеральный менеджер думает, как усилить команду в целом.

— Вы как главный тренер работаете с психологией голкиперов, если они проводят неудачный матч?

— Я не специалист во вратарской тематике. У нас есть тренер вратарей, с которым работают наши голкиперы, — цитирует Гру сайт «Трактора».