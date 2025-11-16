Бенуа Гру ответил на вопрос, нужно ли «Трактору» укрепление вратарской линии
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Автомобилиста» (1:5) ответил на вопрос, необходимо ли усиление вратарской линии челябинскому клубу и заявил, что не работает с голкиперами команды в плане психологии.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Паутов (Горбунов, Волк) – 13:27 (5x5) 0:2 Буше (Волк, Осипов) – 14:02 (5x5) 1:2 Низамеев (Глотов, Коромыслов) – 18:18 (5x5) 1:3 Буше (Хрипунов, Волк) – 29:59 (5x5) 1:4 Денежкин (Горбунов, Буше) – 38:23 (5x4) 1:5 Да Коста (Денежкин, Мэйсек) – 47:10 (5x5)
— Говорили ли вы с генменеджером Алексеем Волковым об укреплении вратарской линии?
— Думаю, вопрос в целом не во вратарской линии. Генеральный менеджер думает, как усилить команду в целом.
— Вы как главный тренер работаете с психологией голкиперов, если они проводят неудачный матч?
— Я не специалист во вратарской тематике. У нас есть тренер вратарей, с которым работают наши голкиперы, — цитирует Гру сайт «Трактора».
