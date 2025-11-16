«Хорошая клёвая атмосфера дерби». Н. Заварухин — о победе «Автомобилиста» над «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал крупную победу над «Трактором» (5:1) в гостях.

— Хорошая клёвая атмосфера игры, дерби. Нам необходима была эта победа после неудачных последних матчей. Здорово, что реализовали моменты, чётко оборонялись, не пускали соперника на пятак. Вова Галкин в нужные момент подтащил нас, здорово отыграл. Парни правильно отреагировали на неудачные игры, добились положительного результата. Командная победа, каждый внёс свою лепту.

— Вы пропустили от «Трактора» по одной шайбе за последние две встречи. Можно ли сказать, что атака соперника для вас предсказуема?

— Нет, соперник владел шайбой, угрожал нам. Мы хорошо оборонялись. Значит, где-то мы правильнее действовали, чем соперник, не пустили его на пятак.

— У вас в каждом матче Галкин в Челябинске расцветает. Это родные стены?

— Он не очень удачно здесь играл в прошлые годы. Потихоньку мы готовили его, чтобы он сыграл в родных стенах хорошие матчи. Похвалю всю команду, парни молодцы, правильно отреагировали на эти неудачные встречи.

— За время после последней игры в Челябинске вам удалось найти болевые точки у «Трактора»?

— Не скажу, что болевые точки. Прежде всего грамотная оборона. Соперник много владел шайбой, мы реализовали моменты, которые имели в предыдущих матчах. Рецепт — реализация и чёткое использование ошибок соперника.

— Сегодня ваша команда активно атаковала и много бросала низом. Это была специальная тактика или это получилось стихийно?

— Мы не говорили хоккеистам бросать низом. Просили сыграть агрессивно перед вратарём, меньше держать шайбу в углах и доводить её до ворот, — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».