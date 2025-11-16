Евгений Малкин второй раз подряд забросил шайбу из-за ворот

В Швеции в эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Нэшвилл Предаторз». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу «пингвинов».

На девятой минуте первого периода шайбу на свой счёт записал Евгений Малкин. Голевыми передачами отметились Кевин Хейз и Энтони Манта. Для российского форварда «пингвинов» эта шайба стала пятой в нынешней регулярке. Всего на счету 39-летнего Малкина пять шайб и 18 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, Малкин забросил шайбу из-за ворот второй раз подряд. В прошлой игре с «Нэшвиллом» Евгений также забил броском из-за ворот с рикошетом.