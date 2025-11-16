Капитан «Питтсбурга» Кросби впервые в карьере НХЛ забил гол за пределами Северной Америки

В Швеции в эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Нэшвилл Предаторз». После первого периода счёт 3:0 в пользу «пингвинов».

На 11-й минут первого периода Сидни Кросби с передач Криса Летанга и Брайана Раста сделал счёт 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби впервые в карьере забил гол в регулярке НХЛ за пределами Северной Америки. До этого на его счету были только две результативные передачи.

Ранее российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин второй раз подряд забросил шайбу из-за ворот.