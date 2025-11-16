Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Хоккей Новости

Капитан «Питтсбурга» Кросби впервые в карьере НХЛ забил гол за пределами Северной Америки

Комментарии

В Швеции в эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Нэшвилл Предаторз». После первого периода счёт 3:0 в пользу «пингвинов».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уозерспун (Карлссон, Коппанен) – 02:19     2:0 Малкин (Хейз, Манта) – 08:08     3:0 Кросби (Летанг, Раст) – 10:13    

На 11-й минут первого периода Сидни Кросби с передач Криса Летанга и Брайана Раста сделал счёт 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби впервые в карьере забил гол в регулярке НХЛ за пределами Северной Америки. До этого на его счету были только две результативные передачи.

Ранее российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин второй раз подряд забросил шайбу из-за ворот.

Новости. Хоккей
