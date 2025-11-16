Только два хоккеиста НХЛ забросили за пределами Северной Америки больше, чем Малкин

В Швеции в эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Нэшвилл Предаторз». После первого периода счёт 3:0 в пользу «пингвинов».

На девятой минуте первого периода шайбу на свой счёт записал Евгений Малкин. Голевыми передачами отметились Кевин Хейз и Энтони Манта.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил свою третью шайбу за пределами Северной Америки в четвёртой такой игре. Больше Малкина за пределами Северной Америки в регулярках НХЛ забивали только Сэм Райнхарт (шесть в четырёх играх) и Патрик Лайне (пять в четырёх матчах).