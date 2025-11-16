Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Только два хоккеиста НХЛ забросили за пределами Северной Америки больше, чем Малкин

Комментарии

В Швеции в эти минуты на стадионе «Авичи-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Нэшвилл Предаторз». После первого периода счёт 3:0 в пользу «пингвинов».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уозерспун (Карлссон, Коппанен) – 02:19     2:0 Малкин (Хейз, Манта) – 08:08     3:0 Кросби (Летанг, Раст) – 10:13    

На девятой минуте первого периода шайбу на свой счёт записал Евгений Малкин. Голевыми передачами отметились Кевин Хейз и Энтони Манта.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил свою третью шайбу за пределами Северной Америки в четвёртой такой игре. Больше Малкина за пределами Северной Америки в регулярках НХЛ забивали только Сэм Райнхарт (шесть в четырёх играх) и Патрик Лайне (пять в четырёх матчах).

