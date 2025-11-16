Скидки
«Торпедо» — «Авангард». Прямая трансляция
16:30 Мск
Лада – Нефтехимик, результат матча 16 ноября 2025 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

«Лада» второй раз в сезоне одержала победу над «Нефтехимиком»
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлов (Холлоуэлл) – 38:20 (5x5)     2:0 Романов (Чивилёв, Кугрышев) – 38:37 (5x5)     2:1 Митякин – 59:11 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первом периоде команды голов не забили. В конце второй двадцатиминутки с интервалом в 17 секунд шайбы в составе «Лады» забросили Никита Михайлов и Иван Романов. В конце игры Евгений Митякин установил окончательный счёт во встрече.

«Лада» одержала вторую победу над «Нефтехимиком» в нынешнем сезоне. Ранее тольяттинский клуб победил со счётом 4:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» встретится с «Авангардом» дома 18 ноября. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».

