«Лада» второй раз в сезоне одержала победу над «Нефтехимиком»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первом периоде команды голов не забили. В конце второй двадцатиминутки с интервалом в 17 секунд шайбы в составе «Лады» забросили Никита Михайлов и Иван Романов. В конце игры Евгений Митякин установил окончательный счёт во встрече.

«Лада» одержала вторую победу над «Нефтехимиком» в нынешнем сезоне. Ранее тольяттинский клуб победил со счётом 4:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» встретится с «Авангардом» дома 18 ноября. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».