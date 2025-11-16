Игорь Ларионов-младший забросил в первой игре за СКА после возвращения

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу армейского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте второго периода свою первую шайбу после возвращения в состав СКА забросил Игорь Ларионов-младший.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, последний раз Игорь Ларионов-младший играл в составе СКА 6 ноября во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ). А забивал последний раз форвард 1 октября в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ).