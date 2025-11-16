Скидки
Игорь Ларионов-младший забросил в первой игре за СКА после возвращения

Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу армейского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дишковский (Сапего, Лутфуллин) – 02:51 (5x5)     1:1 Ткачёв (Маклюков) – 20:16 (5x5)     2:1 Ларионов (Бландизи, Мёрфи) – 23:43 (5x5)     3:1 Гримальди (Савиков, Мёрфи) – 26:40 (5x5)     4:1 Зеленов (Дишковский) – 34:57 (5x5)    

На четвёртой минуте второго периода свою первую шайбу после возвращения в состав СКА забросил Игорь Ларионов-младший.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, последний раз Игорь Ларионов-младший играл в составе СКА 6 ноября во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ). А забивал последний раз форвард 1 октября в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

