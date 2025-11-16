Защитник «Ак Барса» Миллер в сольном проходе из своей зоны забил гол минскому «Динамо»
В эти минуты в Казани походит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и минским «Динамо». После второго периода счёт 6:2 в пользу клуба из столицы Беларуси.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5) 1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5) 1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5) 1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5) 1:4 Пинчук – 16:25 (5x5) 1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5) 1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5) 2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4) 3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5) 3:7 Энас – 55:38 (en)
На 17-й минуте второго периода защитник казанского клуба Митчелл Миллер в сольном проходе в большинстве забросил шайбу в ворота Зака Фукале.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, в прошлом матче с московским «Динамо» (5:4) Миллер оформил первый в карьере в Континентальной хоккейной лиге хет-трик. Всего на счету 23-летнего игрока обороны в нынешнем сезоне 20 шайб и 13 передач.
Материалы по теме
Комментарии
