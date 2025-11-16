Защитник «Ак Барса» Миллер в сольном проходе из своей зоны забил гол минскому «Динамо»

В эти минуты в Казани походит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и минским «Динамо». После второго периода счёт 6:2 в пользу клуба из столицы Беларуси.

На 17-й минуте второго периода защитник казанского клуба Митчелл Миллер в сольном проходе в большинстве забросил шайбу в ворота Зака Фукале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в прошлом матче с московским «Динамо» (5:4) Миллер оформил первый в карьере в Континентальной хоккейной лиге хет-трик. Всего на счету 23-летнего игрока обороны в нынешнем сезоне 20 шайб и 13 передач.