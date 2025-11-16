«Авангард» крупно обыграл «Торпедо» и прервал победную серию нижегородцев из семи матчей

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей голами отметились Дмитрий Рашевский (дубль), Артём Блажиевский, Александр Волков, Эндрю Потуральски и Майкл Маклауд. У «Торпедо» шайбы забросили Алексей Кручинин и Владислав Фирстов.

После поражения у «Торпедо» прервалась победная серия из семи матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».