«Авангард» крупно обыграл «Торпедо» и прервал победную серию нижегородцев из семи матчей
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
1:0 Alexei Kruchinin (Гончарук, Соколов) – 13:36 (5x5) 2:0 Фирстов (Летунов, Нарделла) – 18:10 (5x5) 2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5) 2:2 Рашевский (Чистяков) – 37:32 (5x4) 2:3 Блажиевский (Рашевский, Прохоркин) – 44:26 (5x5) 2:4 Волков (Рашевский, Чистяков) – 49:49 (5x4) 2:5 Потуральски (Маклауд, Шарипзянов) – 50:16 (5x4) 2:6 Маклауд (Котляревский) – 57:39 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе победителей голами отметились Дмитрий Рашевский (дубль), Артём Блажиевский, Александр Волков, Эндрю Потуральски и Майкл Маклауд. У «Торпедо» шайбы забросили Алексей Кручинин и Владислав Фирстов.
После поражения у «Торпедо» прервалась победная серия из семи матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября. «Авангард» в этот же день сыграет в Тольятти с местной «Ладой».
