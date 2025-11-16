«Северсталь» дома вырвала победу у ЦСКА в овертайме

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На восьмой минуте первого периода Иоаннис Калдис открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Максим Соркин сравнял счёт в игре. В середине второго периода Даниэль Спронг вывел ЦСКА вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Руслан Абросимов сделал счёт 2:2. На восьмой минуте третьего периода Тахир Мингачёв вновь вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Николай Чебыкин в третий раз в матче сделал счёт равным. В овертайме Михаил Ильин принёс хозяевам победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с минским «Динамо» дома 18 ноября. ЦСКА в этот же день сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».
