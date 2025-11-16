Скидки
Главная Хоккей Новости

Северсталь – ЦСКА, результат матча 16 ноября 2025 года, счёт 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» дома вырвала победу у ЦСКА в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Калдис (Иванцов, Ильин) – 07:37 (5x4)     1:1 Соркин (Полтапов, Охотюк) – 09:14 (5x5)     1:2 Спронг (Бучельников, Патрихаев) – 29:52 (5x5)     2:2 Абросимов (Лишка, Ващенко) – 43:10 (5x5)     2:3 Мингачёв (Долженков) – 47:10 (5x5)     3:3 Чебыкин (Грегуар, Иванцов) – 51:23 (5x4)     4:3 Ильин (Калдис, Аймурзин) – 60:43 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На восьмой минуте первого периода Иоаннис Калдис открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Максим Соркин сравнял счёт в игре. В середине второго периода Даниэль Спронг вывел ЦСКА вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Руслан Абросимов сделал счёт 2:2. На восьмой минуте третьего периода Тахир Мингачёв вновь вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Николай Чебыкин в третий раз в матче сделал счёт равным. В овертайме Михаил Ильин принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с минским «Динамо» дома 18 ноября. ЦСКА в этот же день сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Новости. Хоккей
