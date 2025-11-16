Минское «Динамо» забросило «Ак Барсу» семь шайб и одержало победу в Казани

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

У «Динамо» шайбы на свой счёт записали Даниил Липский, Виталий Пинчук (дубль), Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов, Илья Усов и Сэм Энас. В составе казанского клуба голы забили Александр Хмелевски, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин.

«Динамо» второй раз в сезоне одержало победу над «Ак Барсом». В первой встрече минчане были сильнее со счётом 4:3.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с ЦСКА дома 18 ноября. Минское «Динамо» в этот же день сыграет в Череповце с местной «Северсталью».