Минское «Динамо» забросило «Ак Барсу» семь шайб и одержало победу в Казани
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5) 1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5) 1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5) 1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5) 1:4 Пинчук – 16:25 (5x5) 1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5) 1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5) 2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4) 3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5) 3:7 Энас – 55:38 (en)
У «Динамо» шайбы на свой счёт записали Даниил Липский, Виталий Пинчук (дубль), Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов, Илья Усов и Сэм Энас. В составе казанского клуба голы забили Александр Хмелевски, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин.
«Динамо» второй раз в сезоне одержало победу над «Ак Барсом». В первой встрече минчане были сильнее со счётом 4:3.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с ЦСКА дома 18 ноября. Минское «Динамо» в этот же день сыграет в Череповце с местной «Северсталью».
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:39
-
16:19
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:04
-
14:44
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:48
-
13:36
-
13:14
-
12:46