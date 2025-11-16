Скидки
Ак Барс – Динамо Мн, результат матча 16 ноября 2025 года, счёт 3:7, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» забросило «Ак Барсу» семь шайб и одержало победу в Казани
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5)     1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5)     1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5)     1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5)     1:4 Пинчук – 16:25 (5x5)     1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5)     1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5)     2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4)     3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5)     3:7 Энас – 55:38 (en)    

У «Динамо» шайбы на свой счёт записали Даниил Липский, Виталий Пинчук (дубль), Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов, Илья Усов и Сэм Энас. В составе казанского клуба голы забили Александр Хмелевски, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин.

«Динамо» второй раз в сезоне одержало победу над «Ак Барсом». В первой встрече минчане были сильнее со счётом 4:3.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится с ЦСКА дома 18 ноября. Минское «Динамо» в этот же день сыграет в Череповце с местной «Северсталью».

