Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз, результат матча 16 ноября, счет 4:0, НХЛ 2025-2026

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» крупно победить «Нэшвилл» в вынесенной игре в Швеции
Аудио-версия:
Комментарии

16 ноября на льду ««Авичи-Арена»» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уозерспун (Карлссон, Коппанен) – 02:19     2:0 Малкин (Хейз, Манта) – 08:08     3:0 Кросби – 10:13     4:0 Лизотт – 57:12    

На третьей минуте первого периода Паркер Уозерспун открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Евгений Малкин сделал счёт 2:0 в пользу «Питтсбурга». На 11-й минуте периода Сидни Кросби сделал счёт 3:0 в пользу «пингвинов». В конце игры Блейк Лизотт установил окончательный счёт во встрече.

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов впервые в карьере сыграл «на ноль» в НХЛ.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября. «Нэшвилл Предаторз» 23 ноября проведёт домашнюю встречу с «Колорадо Эвеланш».

Комментарии
