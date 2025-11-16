Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» крупно победить «Нэшвилл» в вынесенной игре в Швеции

16 ноября на льду ««Авичи-Арена»» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины».

На третьей минуте первого периода Паркер Уозерспун открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Евгений Малкин сделал счёт 2:0 в пользу «Питтсбурга». На 11-й минуте периода Сидни Кросби сделал счёт 3:0 в пользу «пингвинов». В конце игры Блейк Лизотт установил окончательный счёт во встрече.

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов впервые в карьере сыграл «на ноль» в НХЛ.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября. «Нэшвилл Предаторз» 23 ноября проведёт домашнюю встречу с «Колорадо Эвеланш».