Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» крупно победить «Нэшвилл» в вынесенной игре в Швеции

16 ноября на льду ««Авичи-Арена»» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины».
На третьей минуте первого периода Паркер Уозерспун открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Евгений Малкин сделал счёт 2:0 в пользу «Питтсбурга». На 11-й минуте периода Сидни Кросби сделал счёт 3:0 в пользу «пингвинов». В конце игры Блейк Лизотт установил окончательный счёт во встрече.
Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов впервые в карьере сыграл «на ноль» в НХЛ.
В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября. «Нэшвилл Предаторз» 23 ноября проведёт домашнюю встречу с «Колорадо Эвеланш».
- 16 ноября 2025
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:39
-
16:19
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:04
-
14:44
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:48
-
13:36
-
13:14
-
12:46