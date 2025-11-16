СКА победил лидера Востока «Металлург» и вернулся в зону плей-офф

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
У армейского клуба шайбы во встрече забросили Никита Дишковский, Игорь Ларионов-младший, Рокко Гримальди и Егор Зеленов. В составе магнитогорского «Металлурга» голы забили Владимир Ткачёв, Александр Петунин и Дерек Барак.
«Металлург» после данного поражения прервал пятиматчевую победную серию. СКА после победы вернулся в зону плей-офф на Западе, поднявшись на седьмое место.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится с ЦСКА в гостях 24 ноября. Магнитогорский «Металлург» 18 ноября сыграет в Челябинске с местным «Трактором».
