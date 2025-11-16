Скидки
СКА – Металлург, результат матча 16 ноября 2025 года, счёт 4:3, КХЛ 2025/2026

СКА победил лидера Востока «Металлург» и вернулся в зону плей-офф
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дишковский (Сапего, Лутфуллин) – 02:51 (5x5)     1:1 Ткачёв (Маклюков) – 20:16 (5x5)     2:1 Ларионов (Бландизи, Мёрфи) – 23:43 (5x5)     3:1 Гримальди (Савиков, Мёрфи) – 26:40 (5x5)     4:1 Зеленов (Дишковский) – 34:57 (5x5)     4:2 Петунин (Пресс, Толчинский) – 41:18 (5x4)     4:3 Барак (Ткачёв, Кузнецов) – 55:35 (6x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

У армейского клуба шайбы во встрече забросили Никита Дишковский, Игорь Ларионов-младший, Рокко Гримальди и Егор Зеленов. В составе магнитогорского «Металлурга» голы забили Владимир Ткачёв, Александр Петунин и Дерек Барак.

«Металлург» после данного поражения прервал пятиматчевую победную серию. СКА после победы вернулся в зону плей-офф на Западе, поднявшись на седьмое место.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится с ЦСКА в гостях 24 ноября. Магнитогорский «Металлург» 18 ноября сыграет в Челябинске с местным «Трактором».

