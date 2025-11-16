Мурашов стал вторым вратарём «Пингвинз», оформившим «сухарь» в первом победном матче в НХЛ

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов отразил все 22 броска во встрече с «Нэшвилл Предаторз» и повторил достижение Джеффа Заткоффа 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, оба голкипера в своём первом победном матче в НХЛ оформили «сухарь». Ранее Мурашов сыграл во встрече с «Лос-Анджелес Кингз», где его команда уступила со счётом 2:3.

Напомним, 16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей игре «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.