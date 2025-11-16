Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» со счётом 7:3

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупную гостевую победу над «Ак Барсом» со счётом 7:3.

«Хорошая с нашей стороны игра. Ждали мощную игру. Казань – мощная команда, выдержали темп. Первая смена не удалась в третьем периоде, не сыграли как надо, но в остальных отрезках действовали здорово, справились с игровым заданием. Поэтому доволен ребятами. Почему не было Василия Демченко? Он заболел.

Гол Митчелла Миллера? Миллер – хороший хоккеист, с классными хоккеистами в принципе тяжело играть, ни с ним одним. Много ребят, которые играют нестандартно, против которых тяжело действовать. Будешь говорить одно, а они сделают всё наоборот», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.