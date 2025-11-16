Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» со счётом 7:3
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупную гостевую победу над «Ак Барсом» со счётом 7:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5) 1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5) 1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5) 1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5) 1:4 Пинчук – 16:25 (5x5) 1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5) 1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5) 2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4) 3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5) 3:7 Энас – 55:38 (en)
«Хорошая с нашей стороны игра. Ждали мощную игру. Казань – мощная команда, выдержали темп. Первая смена не удалась в третьем периоде, не сыграли как надо, но в остальных отрезках действовали здорово, справились с игровым заданием. Поэтому доволен ребятами. Почему не было Василия Демченко? Он заболел.
Гол Митчелла Миллера? Миллер – хороший хоккеист, с классными хоккеистами в принципе тяжело играть, ни с ним одним. Много ребят, которые играют нестандартно, против которых тяжело действовать. Будешь говорить одно, а они сделают всё наоборот», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
