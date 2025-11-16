«Конечно, Казань навсегда останется в сердце». Квартальнов — об игре с «Ак Барсом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об эмоциях от игры с «Ак Барсом» (3:7) — бывшей командой специалиста, где он работал.
«Мы идём от игры к игре. Нет такого, что смотрим, когда в расписании будет «Ак Барс». У нас с ними всего две встречи, поэтому меня больше беспокоят команды из Западной конференции. Не сказал бы, что удобно играть против «Ак Барса». Это хорошая команда, с мощными нападающими, хорошее большинство, пропустили от них с прямой атаки.
В каждой команде оставляешь частичку себя, всегда стараешься работать хорошо. Конечно, Казань навсегда останется в сердце. Хороший город, коллектив, дружим с ребятами. После игры общались с ребятами в Минске, может, сейчас удастся тоже пообщаться. Только самые лучшие воспоминания», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 16 ноября 2025
-
20:19
-
20:16
-
20:14
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:39
-
16:19
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:04
-
14:44
-
14:30