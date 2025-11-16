«Конечно, Казань навсегда останется в сердце». Квартальнов — об игре с «Ак Барсом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об эмоциях от игры с «Ак Барсом» (3:7) — бывшей командой специалиста, где он работал.

«Мы идём от игры к игре. Нет такого, что смотрим, когда в расписании будет «Ак Барс». У нас с ними всего две встречи, поэтому меня больше беспокоят команды из Западной конференции. Не сказал бы, что удобно играть против «Ак Барса». Это хорошая команда, с мощными нападающими, хорошее большинство, пропустили от них с прямой атаки.

В каждой команде оставляешь частичку себя, всегда стараешься работать хорошо. Конечно, Казань навсегда останется в сердце. Хороший город, коллектив, дружим с ребятами. После игры общались с ребятами в Минске, может, сейчас удастся тоже пообщаться. Только самые лучшие воспоминания», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.