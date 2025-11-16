Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Конечно, Казань навсегда останется в сердце». Квартальнов — об игре с «Ак Барсом»

«Конечно, Казань навсегда останется в сердце». Квартальнов — об игре с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об эмоциях от игры с «Ак Барсом» (3:7) — бывшей командой специалиста, где он работал.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5)     1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5)     1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5)     1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5)     1:4 Пинчук – 16:25 (5x5)     1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5)     1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5)     2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4)     3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5)     3:7 Энас – 55:38 (en)    

«Мы идём от игры к игре. Нет такого, что смотрим, когда в расписании будет «Ак Барс». У нас с ними всего две встречи, поэтому меня больше беспокоят команды из Западной конференции. Не сказал бы, что удобно играть против «Ак Барса». Это хорошая команда, с мощными нападающими, хорошее большинство, пропустили от них с прямой атаки.

В каждой команде оставляешь частичку себя, всегда стараешься работать хорошо. Конечно, Казань навсегда останется в сердце. Хороший город, коллектив, дружим с ребятами. После игры общались с ребятами в Минске, может, сейчас удастся тоже пообщаться. Только самые лучшие воспоминания», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» со счётом 7:3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android