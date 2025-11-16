Мурашов — самый молодой вратарь «Питтсбурга», оформивший «сухой» матч с 2003 года

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов отразил все 22 броска во встрече с «Нэшвилл Предаторз» в возрасте 21 года и 229 дней.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мурашов стал седьмым вратарём «пингвинов», кто оформил «сухой» матч до 22 лет и самым молодым с 2003 года, когда на «ноль» сыграл Марк-Андре Флёри в возрасте 18 лет и 336 дней.

16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.