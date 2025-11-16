Вратарь «Питтсбурга» Мурашов с «сухарём» признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»
Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов отразил все 22 броска во встрече с «Нэшвилл Предаторз» и был признан первой звездой матча.
Вторая звезда игры — защитник «пингвинов» Эрик Карлссон, который отдал результативную передачу. Третьей звездой был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, забросивший шайбу.
16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уозерспун (Карлссон, Коппанен) – 02:19 2:0 Малкин (Хейз, Манта) – 08:08 3:0 Кросби – 10:13 4:0 Лизотт – 57:12
