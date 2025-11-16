Вратарь «Питтсбурга» Мурашов с «сухарём» признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов отразил все 22 броска во встрече с «Нэшвилл Предаторз» и был признан первой звездой матча.

Вторая звезда игры — защитник «пингвинов» Эрик Карлссон, который отдал результативную передачу. Третьей звездой был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, забросивший шайбу.

16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.