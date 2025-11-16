Сафонов рассказал о роли тренера Квартальнова в его карьере

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:7) и рассказал о роли тренера Дмитрия Квартальнова в его карьере. Специалист ранее работал с казанским клубом.

«Не получилось забить больше, чем соперник. Не знаю, что идёт не так, то побеждаем, то проигрываем. Надо забыть эту игру, готовиться к следующей с чистого листа. Положительные моменты? Пересмотрим потом игру, узнаем. Вот только гол Митчелла Миллера.

Эмоции от встречи с Квартальновым? Только за пределами льда вспоминаю, что мне этот тренер дал. Много работы было. В этом году не виделись даже. Только с Игорем Юрьевичем Горбенко», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.