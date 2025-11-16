Скидки
Лямкин высказался о крупном домашнем поражении «Ак Барса» от минского «Динамо»

Лямкин высказался о крупном домашнем поражении «Ак Барса» от минского «Динамо»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о крупном домашнем поражении казанского клуба от минского «Динамо» (3:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5)     1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5)     1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5)     1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5)     1:4 Пинчук – 16:25 (5x5)     1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5)     1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5)     2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4)     3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5)     3:7 Энас – 55:38 (en)    

«Несколько провалов в нашей игре – соперник воспользовался нашими ошибками. Затем мы хотели сразу отыграться, однако наши глупые обрезы привели к пропущенным голам. Потом исправить ситуацию уже не смогли.

В третьем периоде в первой же смене забили гол, взяли запрос – это немного окрылило. Будто можно было зацепиться за игру, но нужно было забивать ещё один гол на старте третьего периода.

Дмитрий Вячеславович на все команды серьёзно настраивает игроков. Особый настрой на «Ак Барс? Лучше спросить у него лично. Потасовки? Это хоккей, нормальная ситуация. Где-то и мы, проигрывая, пытались вывести их из себя, заработать удаления. Ничего такого нет», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сафонов рассказал о роли тренера Квартальнова в его карьере
