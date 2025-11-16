Гатиятулин объяснил крупное поражение «Ак Барса» в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал крупное домашнее поражение казанского клуба от минского «Динамо» (3:7).
«Почти два месяца у нас получалось вне зависимости от предыдущего матча выходить на следующую игру с правильным настроем и концентрацией. Сегодня эта серия прервалась, было много небрежности, неточных передач. Во второй половине матча удалось это убрать, но счёт был уже крупный.
Вспоминали прошлый сезон, когда в Москве сыграли хороший эмоциональный матч с камбэком, после которого проиграли в Минске и сыграли 0:5 или 1:5. Один из худших матчей сезона был. Это к тому, что в регулярном чемпионате нужно всегда отталкиваться от текущего состояния команды и правильно подходить к матчам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
