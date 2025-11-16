Гатиятулин рассказал о ключевой задаче «Ак Барса» в регулярном чемпионате

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после крупного домашнего поражения от минского «Динамо» (3:7) рассказал о ключевой задаче казанского клуба в регулярке.

«Одна из ключевых задач на сезон – обрести основательность. В том году у нас тоже были перепады. Почти два месяца у нас получалось держать стабильность, сегодня не получилось. Нужно правильно оценивать и своё состояние, и реакцию на эти семь пропущенных шайб. Потому что шесть шайб от «Авангарда» в сентябре многое нам дали и в плане подготовки к каждому матчу, и в плане ответственности.

Оцениваем общекомандные действия. Первая половина игры нам не удалась, вторая половина была лучше. На выезде у нас были неплохие матчи, мы упустили именно в ключевых моментах. В Минске содержание игры было хорошее, мы проиграли в последние 10 минут, соперник этим воспользовался. Акцентировали внимание на этом, но в начале игры это не получилось», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.