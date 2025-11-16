Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о ключевой задаче «Ак Барса» в регулярном чемпионате

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после крупного домашнего поражения от минского «Динамо» (3:7) рассказал о ключевой задаче казанского клуба в регулярке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Бориков, Смит) – 00:42 (5x5)     1:1 Хмелевски (Лямкин, Алистров) – 07:00 (5x5)     1:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 12:33 (5x5)     1:3 Сотишвили (Диц) – 15:40 (5x5)     1:4 Пинчук – 16:25 (5x5)     1:5 Кузнецов (Мелош, Лайл) – 30:02 (5x5)     1:6 Усов (Галиев) – 33:57 (5x5)     2:6 Миллер (Яшкин) – 36:28 (5x4)     3:6 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 40:34 (5x5)     3:7 Энас – 55:38 (en)    

«Одна из ключевых задач на сезон – обрести основательность. В том году у нас тоже были перепады. Почти два месяца у нас получалось держать стабильность, сегодня не получилось. Нужно правильно оценивать и своё состояние, и реакцию на эти семь пропущенных шайб. Потому что шесть шайб от «Авангарда» в сентябре многое нам дали и в плане подготовки к каждому матчу, и в плане ответственности.

Оцениваем общекомандные действия. Первая половина игры нам не удалась, вторая половина была лучше. На выезде у нас были неплохие матчи, мы упустили именно в ключевых моментах. В Минске содержание игры было хорошее, мы проиграли в последние 10 минут, соперник этим воспользовался. Акцентировали внимание на этом, но в начале игры это не получилось», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

