Гатиятулин прокомментировал игру Михаила Бердина и ответил на вопрос о поиске вратаря

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после крупного домашнего поражения от минского «Динамо» (3:7) прокомментировал игру голкипера казанцев Михаила Бердина и ответил на вопрос о поиске нового вратаря для команды.

«Игра Михаила Бердина? Проигрываем и выигрываем мы командой. И каждая шайба – это командные ошибки. Подписать ещё одного вратаря? Мы эмоциональных решений не принимаем. Будем смотреть, анализировать, отталкиваться от этого.

Миша Фисенко получил повреждение, ему накладывали швы. После второго периода внесли изменения в звенья, отсутствие Брэндона Биро связано с этим. Степан Терехов с нами, тренируется, смотрим. Есть время до следующего матча, чтобы принять решение по составу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.