Игорь Никитин: ЦСКА не хватает общекомандной мысли в критических ситуациях

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевое поражение от «Северстали» (3:4 ОТ).
«Первый период очень тяжело входили. Со второго уже играли, хорошие моменты создавали. Пока общекомандной мысли не хватает в критических ситуациях принять правильное решение, поэтому результат такой.
Влияет ли наш лазарет на результат? Честно говоря, мы сейчас не обращаем на это особого внимания. Лазарет – всегда шанс для других игроков. Лёха Чиркин сейчас зашёл – играет. В жизни всегда любому спортсмену шанс предоставляется.
Кто сыграл в минус — защита или нападение? Мы делаем акцент на командном хоккее. Иногда нападающие не доиграли – защитники вытащили ситуацию. Защитники не доиграли – вратарь вытащил ситуацию. Вратарь не доиграл – кто-то с ленточки вытащил. Без разницы, кто – нападающий или защитник. Поэтому командный хоккей – мы на нём делаем акцент», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
- 16 ноября 2025
-
21:20
-
21:09
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:14
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:39
-
16:19