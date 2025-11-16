Скидки
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин: ЦСКА не хватает общекомандной мысли в критических ситуациях

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевое поражение от «Северстали» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Калдис (Иванцов, Ильин) – 07:37 (5x4)     1:1 Соркин (Полтапов, Охотюк) – 09:14 (5x5)     1:2 Спронг (Бучельников, Патрихаев) – 29:52 (5x5)     2:2 Абросимов (Лишка, Ващенко) – 43:10 (5x5)     2:3 Мингачёв (Долженков) – 47:10 (5x5)     3:3 Чебыкин (Грегуар, Иванцов) – 51:23 (5x4)     4:3 Ильин (Калдис, Аймурзин) – 60:43 (3x3)    

«Первый период очень тяжело входили. Со второго уже играли, хорошие моменты создавали. Пока общекомандной мысли не хватает в критических ситуациях принять правильное решение, поэтому результат такой.

Влияет ли наш лазарет на результат? Честно говоря, мы сейчас не обращаем на это особого внимания. Лазарет – всегда шанс для других игроков. Лёха Чиркин сейчас зашёл – играет. В жизни всегда любому спортсмену шанс предоставляется.

Кто сыграл в минус — защита или нападение? Мы делаем акцент на командном хоккее. Иногда нападающие не доиграли – защитники вытащили ситуацию. Защитники не доиграли – вратарь вытащил ситуацию. Вратарь не доиграл – кто-то с ленточки вытащил. Без разницы, кто – нападающий или защитник. Поэтому командный хоккей – мы на нём делаем акцент», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
