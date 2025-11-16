Игорь Никитин: ЦСКА не хватает общекомандной мысли в критических ситуациях

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевое поражение от «Северстали» (3:4 ОТ).

«Первый период очень тяжело входили. Со второго уже играли, хорошие моменты создавали. Пока общекомандной мысли не хватает в критических ситуациях принять правильное решение, поэтому результат такой.

Влияет ли наш лазарет на результат? Честно говоря, мы сейчас не обращаем на это особого внимания. Лазарет – всегда шанс для других игроков. Лёха Чиркин сейчас зашёл – играет. В жизни всегда любому спортсмену шанс предоставляется.

Кто сыграл в минус — защита или нападение? Мы делаем акцент на командном хоккее. Иногда нападающие не доиграли – защитники вытащили ситуацию. Защитники не доиграли – вратарь вытащил ситуацию. Вратарь не доиграл – кто-то с ленточки вытащил. Без разницы, кто – нападающий или защитник. Поэтому командный хоккей – мы на нём делаем акцент», — цитирует Никитина сайт КХЛ.