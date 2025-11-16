Скидки
Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победную встречу с ЦСКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о победном матче с ЦСКА (4:3 ОТ) в Череповце.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Калдис (Иванцов, Ильин) – 07:37 (5x4)     1:1 Соркин (Полтапов, Охотюк) – 09:14 (5x5)     1:2 Спронг (Бучельников, Патрихаев) – 29:52 (5x5)     2:2 Абросимов (Лишка, Ващенко) – 43:10 (5x5)     2:3 Мингачёв (Долженков) – 47:10 (5x5)     3:3 Чебыкин (Грегуар, Иванцов) – 51:23 (5x4)     4:3 Ильин (Калдис, Аймурзин) – 60:43 (3x3)    

«Сегодняшний матч был очень сложным. Во втором периоде мы упустили инициативу, но хорошо проявили характер и сравняли счёт, выиграли в овертайме. До этого мы три матча проиграли этой команде – хорошо, что сегодня этот счёт размочили.

ЦСКА – особый соперник из-за трёх поражений? Конечно, мы играем с этой командой шесть матчей. Было очень важно зацепиться за личные встречи – мы проигрывали 0:3. Очень хорошо, что выиграли», — приводит слова Козырева сайт КХЛ.

В следующей матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с минским «Динамо» дома 18 ноября.

