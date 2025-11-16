Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победную встречу с ЦСКА
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о победном матче с ЦСКА (4:3 ОТ) в Череповце.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Калдис (Иванцов, Ильин) – 07:37 (5x4) 1:1 Соркин (Полтапов, Охотюк) – 09:14 (5x5) 1:2 Спронг (Бучельников, Патрихаев) – 29:52 (5x5) 2:2 Абросимов (Лишка, Ващенко) – 43:10 (5x5) 2:3 Мингачёв (Долженков) – 47:10 (5x5) 3:3 Чебыкин (Грегуар, Иванцов) – 51:23 (5x4) 4:3 Ильин (Калдис, Аймурзин) – 60:43 (3x3)
«Сегодняшний матч был очень сложным. Во втором периоде мы упустили инициативу, но хорошо проявили характер и сравняли счёт, выиграли в овертайме. До этого мы три матча проиграли этой команде – хорошо, что сегодня этот счёт размочили.
ЦСКА – особый соперник из-за трёх поражений? Конечно, мы играем с этой командой шесть матчей. Было очень важно зацепиться за личные встречи – мы проигрывали 0:3. Очень хорошо, что выиграли», — приводит слова Козырева сайт КХЛ.
В следующей матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с минским «Динамо» дома 18 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
21:20
-
21:09
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:14
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:39
-
16:19