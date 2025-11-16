Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победную встречу с ЦСКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о победном матче с ЦСКА (4:3 ОТ) в Череповце.

«Сегодняшний матч был очень сложным. Во втором периоде мы упустили инициативу, но хорошо проявили характер и сравняли счёт, выиграли в овертайме. До этого мы три матча проиграли этой команде – хорошо, что сегодня этот счёт размочили.

ЦСКА – особый соперник из-за трёх поражений? Конечно, мы играем с этой командой шесть матчей. Было очень важно зацепиться за личные встречи – мы проигрывали 0:3. Очень хорошо, что выиграли», — приводит слова Козырева сайт КХЛ.

В следующей матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с минским «Динамо» дома 18 ноября.