Игорь Ларионов рассказал о домашней победе СКА над «Металлургом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Металлургом» (4:3).

— Мы не можем без стресса, постоянно сами себя испытываем. Но этим и прекрасна игра, что она держит всех в напряжении до конца.

— Согласны, что энергия и решения игроков в атаке – это тот уровень, который необходиим для борьбы за самые высокие места?

— Энергетика, которая началась в поездке, — трудный матч с «Динамо», тяжелейший матч в Омске, фантастический первый период в Уфе, потом закончились силы. Сегодня первый период был не самым ярким, но многие вещи были сказаны в первом периоде – дипломатично, без стресса. Каждый игрок проникся чувством ответственности. И все начали делать вещи, которые необходимы, чтобы команда обретала уверенность. Это приятно, такие матчи нужно уметь выигрывать. Надо принимать правильные решения, верить, что ты можешь выиграть. Эти детали важны. Сказал ребятам, что каждый игрок сегодня проявил свои лучшие качества.

— За счёт чего удалось взять верх с точки зрения хоккейной философии?

— Сказал ребятам перед игрой, что мы очень много стали говорить о соперниках, забыли о своей ДНК. Но всё зависит от того, как мы играем. Характер, вера друг в друга, контроль шайбы, правильные решения — это ключевые вещи [в игре] с командой, которая играет в хороший хоккей. Скажу честно, «Металлург» — хорошая команда, с ними приятно играть. Сделали после первого периода коррективы, надо было найти те места, где сопернику будет тяжело. Но в то же время мы перехватили инициативу, хотя она была шаткой, пропустили довольно странный гол в начале второго периода. Эти вещи обычно сказываются негативно, но команда воспряла, стала двигаться. Потрясающая игра Иванова, он провёл очень хороший матч, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.