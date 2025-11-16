Скидки
Хоккей

Ларионов: переиграли «Металлург» их же игрой в пас и добавили немного спайса

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победного матча с «Металлургом» (4:3) рассказал о стиле игры армейского клуба.

— Вам как хоккейному эстету насколько в удовольствие управлять командой, когда соперник тоже играет в зрелищный хоккей?
— Они же чемпионами были два года назад, костяк сохранился, усилился. Всегда интересно найти ключ, чтобы турнирное положение не давило на ребят. Надо выходить играть, а не работать. Мотивируя себя, не хочется подать часть боязни перед соперником. Понятно, все на разных этапах становления, в разных частях турнирной таблицы. В этих играх и проявляются качества, которые мы хотим видеть у ребят, то есть суметь переиграть классную команду их же игрой в пас и добавить огонька, спайса, остроты в плане силового давления, жёсткой игры, командного духа. Такие матчи делают команду лучше. Эту встречу возьмём как планку, от которой надо отталкиваться, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

