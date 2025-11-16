Скидки
Российский вратарь «Питтсбурга» Мурашов оценил победную игру с «Нэшвиллом» в Швеции

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов оценил победную игру с «Нэшвилл Предаторз» в Швеции в рамках Global Series.

«Замечательная публика, отличная атмосфера на арене. Спасибо всем, кто пришёл и посмотрел эту игру. Это действительно прекрасная возможность — сменить обстановку и поиграть в другом месте, но при этом продолжать заниматься любимым делом», — приводит слова Мурашова журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.

