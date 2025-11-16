Скидки
Хоккей

«С первых минут знали, что мы лучшая команда». Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»

«С первых минут знали, что мы лучшая команда». Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Торпедо» (6:2) в Нижнем Новгороде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
1:0 Alexei Kruchinin (Гончарук, Соколов) – 13:36 (6x5)     2:0 Фирстов (Летунов, Нарделла) – 18:10 (5x5)     2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5)     2:2 Рашевский (Чистяков) – 37:32 (5x4)     2:3 Блажиевский (Рашевский, Прохоркин) – 44:26 (5x5)     2:4 Волков (Рашевский, Чистяков) – 49:49 (5x4)     2:5 Потуральски (Маклауд, Шарипзянов) – 50:16 (5x4)     2:6 Маклауд (Котляревский) – 57:39 (en)    

«Мы знали, что у «Торпедо» длинная серия побед. Очень сложная структура игры у «Торпедо». Мы догадывались, будет сложно сегодня. 10 минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Однако с первых минут знали, что мы лучшая команда.

После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам. Отдельно хочется сказать про четырёх игроков, которые появились в команде сегодня. С августа у нас отсутствовало ядро команды. Наконец мы сыграли полным составом. Ждём ещё одного игрока — и тогда вся команда, которая заслуживает, будет представлена на льду», — цитирует Буше сайт КХЛ.

Видео
«Авангард» крупно обыграл «Торпедо» и прервал победную серию нижегородцев из семи матчей
