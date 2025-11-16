«С первых минут знали, что мы лучшая команда». Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Торпедо» (6:2) в Нижнем Новгороде.

«Мы знали, что у «Торпедо» длинная серия побед. Очень сложная структура игры у «Торпедо». Мы догадывались, будет сложно сегодня. 10 минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Однако с первых минут знали, что мы лучшая команда.

После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам. Отдельно хочется сказать про четырёх игроков, которые появились в команде сегодня. С августа у нас отсутствовало ядро команды. Наконец мы сыграли полным составом. Ждём ещё одного игрока — и тогда вся команда, которая заслуживает, будет представлена на льду», — цитирует Буше сайт КХЛ.