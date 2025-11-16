«С первых минут знали, что мы лучшая команда». Буше — о победе «Авангарда» над «Торпедо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Торпедо» (6:2) в Нижнем Новгороде.
«Мы знали, что у «Торпедо» длинная серия побед. Очень сложная структура игры у «Торпедо». Мы догадывались, будет сложно сегодня. 10 минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Однако с первых минут знали, что мы лучшая команда.
После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам. Отдельно хочется сказать про четырёх игроков, которые появились в команде сегодня. С августа у нас отсутствовало ядро команды. Наконец мы сыграли полным составом. Ждём ещё одного игрока — и тогда вся команда, которая заслуживает, будет представлена на льду», — цитирует Буше сайт КХЛ.
- 16 ноября 2025
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:14
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20