Евгений Малкин в Швеции встретился с легендарным Петером Форсбергом
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в рамках вынесенных игр с «Нэшвилл Предаторз» в Швеции встретился с двукратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», двукратным чемпионом мира Петером Форсбергом. Совместную фотографию Малкин опубликовал на своей странице в социальной сети.
Российский форвард подписал фото: «Лучший».
Фото: Страница Малкина в соцсети.
16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уозерспун (Карлссон, Коппанен) – 02:19 2:0 Малкин (Хейз, Манта) – 08:08 3:0 Кросби – 10:13 4:0 Лизотт – 57:12
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:30
-
21:20
-
21:09
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
20:14
-
20:06
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:16
-
19:01
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
17:58
-
17:52
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:20