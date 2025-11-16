Евгений Малкин в Швеции встретился с легендарным Петером Форсбергом

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в рамках вынесенных игр с «Нэшвилл Предаторз» в Швеции встретился с двукратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», двукратным чемпионом мира Петером Форсбергом. Совместную фотографию Малкин опубликовал на своей странице в социальной сети.

Российский форвард подписал фото: «Лучший».

Фото: Страница Малкина в соцсети.

16 ноября на льду стадиона «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 4:0 одержали «пингвины». В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 22 ноября.