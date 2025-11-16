Скидки
Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от «Авангарда»

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о домашнем поражении от «Авангарда» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
1:0 Alexei Kruchinin (Гончарук, Соколов) – 13:36 (6x5)     2:0 Фирстов (Летунов, Нарделла) – 18:10 (5x5)     2:1 Рашевский (Прохоркин) – 28:56 (5x5)     2:2 Рашевский (Чистяков) – 37:32 (5x4)     2:3 Блажиевский (Рашевский, Прохоркин) – 44:26 (5x5)     2:4 Волков (Рашевский, Чистяков) – 49:49 (5x4)     2:5 Потуральски (Маклауд, Шарипзянов) – 50:16 (5x4)     2:6 Маклауд (Котляревский) – 57:39 (en)    

«До начала третьего периода был определённый нерв. Результат мог сложиться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, сегодня мы, видимо, в ответ на предыдущий матч, получили пять минут, которые испортили нам третий период и результат. Замена Никиты Шавина на Дмитрия Шевченко – это свои, внутренние вопросы. Сильно не хотели уходить от своей стратегии, но иногда обстоятельства так складываются», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября.

Комментарии
