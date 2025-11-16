Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о домашнем поражении от «Авангарда» (2:6).

«До начала третьего периода был определённый нерв. Результат мог сложиться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, сегодня мы, видимо, в ответ на предыдущий матч, получили пять минут, которые испортили нам третий период и результат. Замена Никиты Шавина на Дмитрия Шевченко – это свои, внутренние вопросы. Сильно не хотели уходить от своей стратегии, но иногда обстоятельства так складываются», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Адмиралом» дома 18 ноября.