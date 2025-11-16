Андрей Разин высказался о гостевом поражении «Металлурга» от СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал гостевое поражение магнитогорского клуба от СКА (3:4).

— Первый гол – некоторые люди не вошли в игру. Второй гол – глупейшая ошибка при входе в зону, которая перевернула ход матча. Побились, поборолись, СКА с победой.

— В чём причина, что не удалось обыграть СКА?

— Они забили четыре гола, мы забили три гола.

— Замена вратаря – это больше психологически хотели защитить Смолина?

— Не то что встряхнуть команду. В принципе, он не виноват, но голы заходят… Вратари хорошо играют, когда выручают. А то что не виноват, это уже другой уровень.

— Насколько довольны, как команда откликнулась в третьем периоде?

— Да не то что откликнулась. Мы играли-то хорошо, просто первый гол, не знаю… Второй гол, такие глупые ошибки. С такой командой, где много молодых ребят. Мы сами дали им чувство уверенности, после второго гола было видно, что ребята у них побежали. Хороший четвёртый гол забили. В поражении мы виноваты сами. А в третьем периоде команда, ведущая в счёте, всё равно старается играть на удержание, так что не вижу здесь ничего сверхъестественного.

— Как удалось так выстроить игровую дисциплину, что только одно удаление за матч?

— Ну, добиться понимания. Плюс мы много играем с шайбой, тогда процент [вероятности] получить удаление намного меньше, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.