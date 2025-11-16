Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин высказался о гостевом поражении «Металлурга» от СКА

Андрей Разин высказался о гостевом поражении «Металлурга» от СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал гостевое поражение магнитогорского клуба от СКА (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дишковский (Сапего, Лутфуллин) – 02:51 (5x5)     1:1 Ткачёв (Маклюков) – 20:16 (5x5)     2:1 Ларионов (Бландизи, Мёрфи) – 23:43 (5x5)     3:1 Гримальди (Савиков, Мёрфи) – 26:40 (5x5)     4:1 Зеленов (Дишковский) – 34:57 (5x5)     4:2 Петунин (Пресс, Толчинский) – 41:18 (5x4)     4:3 Барак (Ткачёв, Кузнецов) – 55:35 (6x4)    

— Первый гол – некоторые люди не вошли в игру. Второй гол – глупейшая ошибка при входе в зону, которая перевернула ход матча. Побились, поборолись, СКА с победой.

— В чём причина, что не удалось обыграть СКА?
— Они забили четыре гола, мы забили три гола.

— Замена вратаря – это больше психологически хотели защитить Смолина?
— Не то что встряхнуть команду. В принципе, он не виноват, но голы заходят… Вратари хорошо играют, когда выручают. А то что не виноват, это уже другой уровень.

— Насколько довольны, как команда откликнулась в третьем периоде?
— Да не то что откликнулась. Мы играли-то хорошо, просто первый гол, не знаю… Второй гол, такие глупые ошибки. С такой командой, где много молодых ребят. Мы сами дали им чувство уверенности, после второго гола было видно, что ребята у них побежали. Хороший четвёртый гол забили. В поражении мы виноваты сами. А в третьем периоде команда, ведущая в счёте, всё равно старается играть на удержание, так что не вижу здесь ничего сверхъестественного.

— Как удалось так выстроить игровую дисциплину, что только одно удаление за матч?
— Ну, добиться понимания. Плюс мы много играем с шайбой, тогда процент [вероятности] получить удаление намного меньше, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
СКА победил лидера Востока «Металлург» и вернулся в зону плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android