Разин объяснил, почему поставил Кузнецова в первое звено на матч со СКА
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после гостевого поражения магнитогорского клуба от СКА (3:4) объяснил, почему поставил нападающего Евгения Кузнецова в первое звено команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дишковский (Сапего, Лутфуллин) – 02:51 (5x5) 1:1 Ткачёв (Маклюков) – 20:16 (5x5) 2:1 Ларионов (Бландизи, Мёрфи) – 23:43 (5x5) 3:1 Гримальди (Савиков, Мёрфи) – 26:40 (5x5) 4:1 Зеленов (Дишковский) – 34:57 (5x5) 4:2 Петунин (Пресс, Толчинский) – 41:18 (5x4) 4:3 Барак (Ткачёв, Кузнецов) – 55:35 (6x4)
— Вы были недовольны командой и после первого периода, потому что было много перестановок в нападении?
— У нас просто выпали два ведущих нападающих, пытались найти оптимальные варианты звеньев.
— Как оцените игру Кузнецова?
— Пас отдал – молодец.
— Решение поднять Кузнецова в первую тройку обусловлено принципиальностью матча или была другая причина?
— Другая причина, сегодня не было Силантьева.
— Почему его не было?
— Секрет фирмы, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
