Разин объяснил, почему поставил Кузнецова в первое звено на матч со СКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после гостевого поражения магнитогорского клуба от СКА (3:4) объяснил, почему поставил нападающего Евгения Кузнецова в первое звено команды.

— Вы были недовольны командой и после первого периода, потому что было много перестановок в нападении?

— У нас просто выпали два ведущих нападающих, пытались найти оптимальные варианты звеньев.

— Как оцените игру Кузнецова?

— Пас отдал – молодец.

— Решение поднять Кузнецова в первую тройку обусловлено принципиальностью матча или была другая причина?

— Другая причина, сегодня не было Силантьева.

— Почему его не было?

— Секрет фирмы, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.