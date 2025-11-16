Скидки
«Построение игры «Лады» забирает много сил». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение нижнекамского клуба от «Лады» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлов (Холлоуэлл) – 38:20 (5x5)     2:0 Романов (Чивилёв, Кугрышев) – 38:37 (5x5)     2:1 Митякин (Юртайкин) – 59:11 (6x5)    

«Сложно комментировать матч, когда команда проигрывает, в принципе, при неплохой игре. Где-то что-то не получилось, а вот и противник был поудачливее. Матч был равный, хозяева реализовали на один шанс больше, чем мы, поэтому они победили.

У «Нефтехимика» было много большинства? Хороший вопрос, почему не удалось забросить. Соперники хорошо оборонялись, они молодцы, перехватывали передачи, блокировали броски, играли плотно перед воротами. Наши ребята где-то, может быть, на долю секунды задерживали какие-то действия, надо было бросать побыстрее. А они не принимали решение, нужно быть увереннее, где-то бросить из неудобной позиции. Вместо этого начинали думать о том, что неудобно, отдавали лишние передачи. Вроде шайбу удерживаем, вроде и моменты создаются, а голов нет, к сожалению.

Второе поражение в сезоне от «Лады» с одной заброшенной шайбой в исполнении Митякина? Наверное, для Евгения – это его команда, раз забивает. Он молодец, один из наших лидеров.

Все прекрасно знают, как играет «Лада», очень серьёзно в обороне. И Иван Бочаров очень прилично сегодня отыграл. Может быть, чуть-чуть мастерства не хватает реализовать моменты. Противник самоотверженно играет и сам создаёт моменты. Построение игры «Лады» забирает много сил: чтобы войти в зону, чтобы создать момент, нужно потратить силы», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

