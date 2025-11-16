«Построение игры «Лады» забирает много сил». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение нижнекамского клуба от «Лады» (1:2).

«Сложно комментировать матч, когда команда проигрывает, в принципе, при неплохой игре. Где-то что-то не получилось, а вот и противник был поудачливее. Матч был равный, хозяева реализовали на один шанс больше, чем мы, поэтому они победили.

У «Нефтехимика» было много большинства? Хороший вопрос, почему не удалось забросить. Соперники хорошо оборонялись, они молодцы, перехватывали передачи, блокировали броски, играли плотно перед воротами. Наши ребята где-то, может быть, на долю секунды задерживали какие-то действия, надо было бросать побыстрее. А они не принимали решение, нужно быть увереннее, где-то бросить из неудобной позиции. Вместо этого начинали думать о том, что неудобно, отдавали лишние передачи. Вроде шайбу удерживаем, вроде и моменты создаются, а голов нет, к сожалению.

Второе поражение в сезоне от «Лады» с одной заброшенной шайбой в исполнении Митякина? Наверное, для Евгения – это его команда, раз забивает. Он молодец, один из наших лидеров.

Все прекрасно знают, как играет «Лада», очень серьёзно в обороне. И Иван Бочаров очень прилично сегодня отыграл. Может быть, чуть-чуть мастерства не хватает реализовать моменты. Противник самоотверженно играет и сам создаёт моменты. Построение игры «Лады» забирает много сил: чтобы войти в зону, чтобы создать момент, нужно потратить силы», — цитирует Гришина сайт КХЛ.