Ларионов оценил игру сына, вернувшегося в состав СКА после пропуска трёх матчей

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Металлургом» (4:3) оценил игру сына, вернувшегося в состав армейского клуба после пропуска трёх матчей. Игорь Ларионов-младший забросил шайбу во встрече с магнитогорской командой.

— Зеленов вчера играл в ВХЛ, выходит, бьёт Кузнецова. Как оцените его решительность и первую шайбу?

— Всегда приятно, когда ребята берут доверие. Мы за ним наблюдали с тренировочного лагеря. По словам некоторых ребят, против него на тренировках сложнее всего играть. Он всегда делает работу на 100%, даже больше. И парень ответственный, капитан СКА-ВМФ. И его гол, он начал атаку и затем сделал колоссальный спринт, чтобы быть там, где шайба.

— Игорь Ларионов-младший поучаствовал в трёх голевых атаках. Что он поменял за время отдыха?

— Не было отдыха, он приболел, у нас вирус в команде, и Хайруллин пропускал матчи, и он. Всегда трудно комментировать игру сына. Для меня это просто игрок. Всегда радует, когда любой игрок проводит хорошие матчи. Эта тройка сегодня провела сильный матч, могли забить ещё пару голов. Скорее всего, это психологический фактор, любому игроку нужна уверенность. Особенно, когда носишь фамилию, ты не можешь не слышать то, что говорят. Хотя у меня толстая кожа, стараюсь не быть под влиянием таких вещей. Для него, молодого парня, эта ноша гораздо тяжелее. Он находится непосредственно на сцене, где должен делать вещи, которые от него ждут. И иногда его не всегда справедливо критикуют. Но это часть бизнеса, он об этом знает. Знает, если начинаешь давать слабину под стрессом, нужна помощь. Сегодня он провёл хороший матч.

— Сейчас часть ДНК уже есть или её нужно сделать частью – игра вторым номером?

— Мы хотели этот матч. Хочешь играть с командой, которая играет в хоккей, на встречных курсах. Были к этому готовы. Этот хоккей нравится людям, хотим, чтобы такая игра была более частой в КХЛ.

— Насколько Дюбе стал вам более понятен?

— Когда мы его передвинули в четвёртое звено с Недопёкиным и Лайпсиком, у них стало неплохо получаться. В перерыве я сказал Пёке, потому что он не понимает по-английски. А они – по-русски, хотя у Лайпсика русский паспорт! Я сказал Пёке: «Поиграй консервативно, классическим центром, когда ты не заметен, но полезен. У тебя парни на флангах бегут, а ты поиграй строго в обороне». Он справился с этой ролью, и ребята стали более опасными. Но давать характеристику по Дюбе и Лайпсику пока рано. Оба только пришли в команду, я с ними обоими разговаривал. Надеюсь, за перерыв они наберут кондиции и будут ещё сильнее, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.